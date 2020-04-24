Коронавирусом в Вишневом заразились уже более 100 человек

В Киевской областной государственной администрации не уточняют, сколько случаев связанно со вспышкой в общежитии

Коронавирусом в Вишневом, где ранее вспышку COVID-19 зафиксировали в общежитии, заразился уже 101 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в ежедневной сводке по коронавирусу.

Напомним, что накануне в КОГА сообщали о том, что коронавирус подтвердился у 78 жителей общежития, при этом в общей сводке по области относительно Вишневого указывалось только 63 случая. В сегодняшней сводке в Вишневом указан уже 101 случай, однако не уточняется, сколько из них связанны со вспышкой в общежитии. Таким образом, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще как минимум 20 жителей города.

Всего в Киевской области по состоянию на утро 24 апреля коронавирусом инфицированы еще 54 человека. Всего заразились 505 человек.

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Новые случаи выявлены:

3 – в Обуховском районе (всего 82 случая);

40 – в Киево-Святошинском районе, к которому относится Вишневое (всего в районе 188 случаев);

3 – в Броварском районе (всего 18 случаев);

1 – в Васильковском районе (всего 8 случаев);

2 – в Макаровском районе (всего 11 случаев);

1 – в Мироновском районе (всего 4 случая);

1 – в Белой Церкви (всего 8 случаев);

1 – в Вышгороде (всего 9 случаев);

2 – в Кагарлыке (всего 17 случаев).

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще четырех детей. Всего в области COVID-19 заболели 40 детей. Выздоровели еще пять человек (всего выздоровели 38 человек).

В тренде Вспышка коронавируса под Киевом: появились новые данные о ситуации в Вишневом

Новых летальных случаев за минувшие сутки в Киевской области нет.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 24 апреля в стране зафиксировано 7647 случаев заболевания COVID-19.

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Отметим, что на этой неделе Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

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