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Коронавирус в Киеве побил антирекорд за весь период пандемии

15 июля, 12:05

Наталья Руда Наталья Руда

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27

В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердился у 147 человек, днем ранее было 112 случаев инфицирования. Об этом на брифинге 15 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Напомним, что наибольшее число больных COVID-19 – 153 человека – было зарегистрировано 16 мая, однако тогда это было связано с серьезной вспышкой коронавируса в Дарницком интернате.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных. Это – больше всего за весь период пандемии. Один человек умер", - сказал мэр.

На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заболели:

  • 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года
  • 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет
  • 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.
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Заболели в том числе и 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе – 27, в Дарницком – 22, в Деснянском – 21 случай.

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За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек.

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Напомним, что в Украине на 15 июля коронавирус подтвердили у 55 607 украинцев. Тем временем в Ровенской области смягчили карантин.

Также смотрите о ситуации с коронавирусом в мире:

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