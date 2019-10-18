Лечебное пиво и фатальная ошибка динозавров: как киевские кафе заманивают клиентов

/ Фото: Александр Марущак

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Киевские предприниматели креативно и с юмором подходят к вопросу привлечения клиентов. Речь идет об уличных табличках, которые выставляют возле точек по продаже кофе, пива и сыра. Журналисты сайта "Сегодня" собрали самые оригинальные таблички с рисунками и надписями, которые заметили на улицах города в последнее время.

Одна из них была установлена в подземном переходе на улице Леся Курбаса. Дело в том, что переход с одной стороны закрыт на ремонт, а возле свободного входа под землей владельцы кофейни поставили свою табличку, на которой написано: "Сначала захвати кофе, а потом мир". На ее фоне рабочий с отбойным молотком смотрелся очень смешно.

А на улице Декабристов владельцы кофейни написали: "Без эспрессо ты в Депрессо", что очень актуально осенью. На Оболони владельцы пивного магазина нарисовали черного кота с рыбкой и бокалом пива в лапке, дописав слова кота: "Наше пиво лечит вашу осеннюю депрессию!".

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На проспекте Григоренка владельцы киоска с пивом даже наняли на работу парня, который специально придумывал для них смешные надписи, которые меняли на доске почти каждую неделю.

"В жару была очень актуальная надпись: "Наше пиво холодное, как сердце твоей бывшей". Люди подходили, фотографировали надпись. Тут нужно хорошее чувство юмора, чтобы зацепить покупателя за живое. Нашему писателю это удавалось, а за юмор он получал пиво", – рассказали в торговой точке.

Отметим, что британцы признали Киев одним из лучших европейских городов для гастротуризма. Подробности – в сюжете:

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