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Крещение в Киеве: как прошли полуночные купания в Днепре (фото, видео)

19 января, 13:40

Игорь Серов

На пляже Оболони ночью собрались дестяки экстремалов

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В день Крещения Господня самые первые купальщики окунулись в реку ровно в полночь. Корреспонденты сайта "Сегодня" побывали на одном из самых популярных мест для крещенского купания в столице – на Оболонской набережной. В 23:50 субботы, 18 января, сюда начали приходить десятки человек, чтобы окунуться в Днепр в первые же минуты 19 января.

Первыми на пляж пришли двое парней и пошутили, что в этот раз из-за тепла на улице можно загорать у реки.

"Для нас это стало уже традицией. Первый раз я окунулся лет пять назад, я тогда сдавал экзамен и подумал, что после его сдачи пойду окунусь. Так и сделал. С этого и началась традиция. Кстати, бодрости от купания хватает на весь год", – говорит 26-летний Кирилл Кордиленко.

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В этот момент пустой еще 10 минут назад ночной пляж загудел словно улей. Собралось несколько десятков человек. Многие разогревались перед окунанием гимнастикой. Одна из гостей пляжа, представившаяся врачем-косметологом, говорит, что на себе ощутила пользу зимнего купания.

"Купание можно сравнить с омолаживающими инъекциями, которые сейчас становятся все более популярными. Кстати, и даже среди мужчин", – рассказала нам Светлана Коркуленко.

Другая компания людей подошла к купанию еще более обстоятельно – на пляже они разожгли костер и согревались возле него после окунания.

Крещенская ночь на Оболонской набережной в столице. Фото: "Сегодня"

"Почему ночью купаюсь? У меня 19 числа выходной, хочется в этот день спать, поэтому и пришел ночью. Вспоминаю свое первое окунание. Я решался 10 лет на это. Вспоминаю, как окунался впервые – три окунания на одном дыхании!" – сказал нам ночной гость пляжа Ваннадий.

Видео: Сегодня

Ранее "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

Все подробности в спецтеме Крещение

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Крещение купание Оболонская набережная

Источник: Сегодня

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