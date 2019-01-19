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На Крещение Епифаний провел праздничную службу в столице

Сегодня, 19:33

Праздничная служба состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе

На Крещение Епифаний провел праздничную службу в столице Другие новости Праздничная служба состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе

В Украине 19 января отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В столице десятки людей осмелились окунуться в прорубь, чтобы смыть грехи и оздоровиться.

Глава Православной церкви Украины, которая две недели назад получила Томос об автокефалии, митрополит Епифаний правил праздничную службу в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Также здесь он освятил воду. Уже через две с половиной недели, 6 февраля, в Киеве состоится интронизация Епифания – торжественная церемония возведения главы церкви на престол.

Глава ПЦУ отмечает, что хочет, чтобы количество верующих православной церкви Украины умножалась. По его словам, церковь ждет молодежь, но переход общин из одной церкви в другую должен происходить мирно.

"Мы не стремимся к противостояниям. Как видите, принимается соответствующая законодательная база государством, для того, чтобы эти процессы в будущем были спокойными, мирными, и чтобы народ добровольно проявлял желание единения, присоединяясь к единой поместной Православной украинской церкви", – рассказал митрополит Епифаний.

Освященную главой ПЦУ воду люди пили, умывались ею, а также забирали домой.

Кроме того, глава Украинской православной церкви Онуфрий провел торжественную литургию и освятил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в Киеве. Участие в церемонии приняли несколько тысяч верующих.

"Чтобы у нас был мир, во-первых, с Богом, а затем друг с другом. Чтобы мы жили в терпении и любви друг к другу, и будет Божье благословение для нас, и буде радость в нашей душе, в наших сердцах, а также в стране", – пожелал украинцам митрополит Онуфрий.

Кроме того Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним, пожелав согражданам здоровья, семейного уюта и согласия.

Крещение, купание, община, Епифаний, ПЦУ

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