Крест из балконов: киевлян удивила необычная конструкция на доме в центре столицы

Киевляне обсуждают в социальных сетях необычный балкон в виде креста. Нестандартное сооружение можно увидеть если зайти во двор дома по улице Большой Васильковской, 134. Шесть балкончиков выстроены в ряд, а на уровне предпоследнего этажа владельцы квартиры соорудили большой балкон коричневого цвета на три окна. Таким образом, балконы выстроились крестом, а на коричневой конструкции владельцы установили два кондиционера.

"Что-то я вам давно красивые балконы не показывал, вот один из них. Ваш балконовед, Клим Сергеевич", – написал на свой странице, в социальной сети Клим Браткивский, автор фото.

По его словам, на торце этого дома на Большой Васильковской пристроен еще один балкон, на уровне второго этажа.

Киевляне предполагают, что в доме с балконом-крестом может проживать священник. Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что балкон выглядит достаточно красиво и прилично. Но большинству такая пристройка не нравится, а кто-то и вовсе называет ее "сараем".

В руководящей компании Голосеевского района сайту "Сегодня" пояснили, что крест из балконов на доме по улице Большой Васильковской получился совершенно случайно – в доме проживают разные люди. Просто в разное время они сделали свои балконы.

"Сейчас сотрудники управляющей компании уточняют у жильцов, есть ли у них все необходимые документы на такие пристройки по адресу Большая Васильковская, 134", – сообщили сайту "Сегодня" в Голосеевской РГА.

В столичной мэрии нам пояснили, что за подобными "шедеврами" на фасадах киевских домов должны следить сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Фото: Клим Браткивский

Напомним, в 2019 году киевляне обратили внимание на очередной царь-балкон, который появился в доме на улице Зодчих, 18. В частности, в паблике "Борщаговка" в Facebook появились фото огромной пристройки на втором этаже, которая стоит на металлических подпорках.

Ранее, в 2018 году, в Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве.

Также смотрите в видео, законно ли пристраивать балконы величиной с комнату:

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