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Крестный ход в Киеве: на шествии ожидают 20 тысяч человек

26 июля, 11:51

К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в Крестном ходе, который состоится уже на этих выходных, правоохранители ожидают участие более 20 тысяч верующих. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские полностью готовы к обеспечению общественной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси – Украины. К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.

Напомним, что 27 и 28 июля в столице состоятся торжественные мероприятия по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. На Владимирской горке пройдет молебен, а также Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых.

Отметим, что на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезут мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господня. 

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.


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Тег Киев, крестный ход, крещение руси

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Сегодня

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