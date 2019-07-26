Крестный ход в Киеве: на шествии ожидают 20 тысяч человек
К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции
В Киеве в Крестном ходе, который состоится уже на этих выходных, правоохранители ожидают участие более 20 тысяч верующих. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Полицейские полностью готовы к обеспечению общественной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси – Украины. К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.
Напомним, что 27 и 28 июля в столице состоятся торжественные мероприятия по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. На Владимирской горке пройдет молебен, а также Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых.
Отметим, что на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезут мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господня.
Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.
Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
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