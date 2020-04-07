Где купить маски: сайт "Сегодня" проверил аптеки Киева

В коммунальных аптеках столицы марлевые маски продают по три штуки в одни руки

В Киеве, как и по всей Украине, ужесточили меры карантина из-за коронавируса. Теперьпоявляться в общественных местах без защитных медицинских масок строго запрещено и карается штрафом. Сайт "Сегодня" отправился в рейд по столичным аптекам на поиски этих самых масок.

В первой аптеке (популярной в Киеве сети) на проспекте Григоренко нам сообщили, что масок у них нет. И когда будут средства защиты, вообще неизвестно. По словам работницы аптеки, у них нет ни масок, ни перчаток.

"Есть только антисептик. Он продается в литровых бутылках. Его стоимость более 300 гривен", – рассказала нам женщина-аптекарь.

Решаем не покупать такое дорогое средство для дезинфекции рук. И идем на поиски новых аптек.

На проспекте замечаем очередь в банк. В ней стоит до 10 человек. Люди хаотично расположились по тротуару на расстоянии 1,5 -2 метра друг от друга. У всех на лицах маски. Без них охрана в помещение банка никого не пускает.

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В аптеке, которая расположена в одном помещении с супермаркетом, нас снова огорчают ответом, что масок нет и поставок в ближайшее время не ожидается.

Аптекарь отмечает, что у них нет даже антисептика:

"Есть защитные медицинские перчатки. 50 пар продаем по 360 гривен. Будете брать?".

Вежливо отказываемся и отправляемся на поиски новой аптеки. Увы, но и там нас встречают уже привычным ответом:

"Масок нет. И когда будут – неизвестно".

Фармацевт советует поискать маски в крупном строительном супермаркете и предлагает защитные перчатки розового цвета, женские – 32 грн за 5 пар.

В следующей аптеке масок по-прежнему не оказалось. Но предложили дезинфектор для рук. Он тут двух видов: одна бутылочка стоит 18 грн, а вторая чуть дороже – 20 грн. Также есть перчатки по 115 гривен за десять пар.

"Запасайтесь. Дезинфектор только сегодня завезли и до вечера, наверное, весь разберут. А сколько еще продлится карантин – никто не знает…", – советует аптекарь.

Она же посоветовала не гоняться за масками по городу, а прикупить две упаковки бинта (19,5 грн за две упаковки) и сшить маски самому.

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"Масок в нашей аптеке уже нет больше месяца. Их просто вывезли заграницу… Вы же смотрите телевизор? Раньше, до карантина, было все. Возьмите две упаковки бинта – из него выйдет четыре хороших маски. Так многие делают. У меня осталось три последних упаковки бинта. Сделайте маску в шесть слоев, она вас защитит от этой заразы. А для завязочек можно использовать резинки от трусов. Сейчас они есть в продаже – продают рулончиками по 10 метров. Подумайте сами – стоимость маски 10, 25 и больше гривен, а вы купите две упаковки бинта и пошьете четыре шикарные маски. Я, например, каждые три часа меняю свою маску – стираю и снова пользуюсь", – делится своим опытом фармацевт.

А. Марущак "Сегодня" Видео: Сегодня

По дороге решаем заглянуть в магазин, где продаются строительные материалы. На его входе написано, что тут продают маски по 10, 12 и 39 гривен. В наличии были только маски по 10 и 12 гривен и никаких ограничений по продаже. А вот хороших масок по 39 гривен в магазине не оказалось. Тут ждут их со дня на день.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

Также в продаже в этом магазине есть респираторы. Их берут по несколько штук в день, только нужно потом менять в них клапан. Стоимость таких средств защиты – 168 и 153 грн. Также в этом магазине оригинально продается антисептик. Люди не покупают бутыли по несколько литров, поэтому продавцы пошли на хитрость и к банке прикрепили мерильный стаканчик. За 100 граммов антисептика просят 28 гривен. За ним постоянные покупатели приходят со своей баночкой или бутылочкой.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

После этого мы зашли еще в три аптеки на столичных Позняках и везде ответ один – масок нет. Кстати, теперь даже очередей возле входов в аптеки не наблюдается, как это было раньше. Обычно люди выстраиваются в колонну на несколько десятков метров, выдерживая безопасную дистанцию.

Очередь была только в одной аптеке, где нам все же повезло найти и купить медицинские защитные маски. Тут в наличии были даже детские маски. Их стоимость одинаковая – 25 гривен за штучку.

"Это свежий завоз. Маски разберут за пару часов. На их продажу у нас нет никаких ограничений – сколько нужно, столько и покупаете. Увы, стоимость такая большая, но не мы ее выставляем", – рассказала фармацевт.

Кстати, перчатки тут продают по 15 гривен за пару.

Видео: Сегодня

Стоит отметить, что в Киеве также появилось много нелегальных продавцов масок. Объявления о продаже встречаются в лифтах жилых домов и на дверях парадных в высотках. Продавцы просят за многоразовые маски по 49 гривен, а при покупке от пяти штук готовы снизить стоимость до 45 гривен за маску.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

Также самодельные антисептик и маски начали продавать в сигаретных киосках. Причем продают их по одной маске в руки, стоимость – 12 гривен.

Напомним, что на прошлой неделе в сеть коммунальных аптек КП "Фармация" завезли 70 тысяч одноразовых масок. По 15 гривен за одну штуку. Также в коммунальные аптеки должны были поставить 25 тысяч марлевых масок, по 10 гривен за штуку.

В коммунальной аптеке на ул. Ревуцкого нам сообщили, что у них осталось только 17 марлевых масок.

"Если успеете, то подходите. В наличии только марлевые маски фабричного пошива. Их стоимость – 10 гривен. Но есть и ограничение. Мы продаем только по три маски в одни руки", – рассказали нам в аптеке №87 на Ревуцкого.

В аптеке КП "Фармация" на улице Гарматной нам также сообщили, что у них в наличии только марлевые маски на завязках.

"Мы получили их только сегодня. Продаем по три маски в одни руки. Их стоимость – 10 гривен. Маски пока есть в наличии", – рассказали сайту "Сегодня" в аптеке №110 на Гарматной.

На какой период времени хватит этих масок для киевлян – пока неизвестно. 7 апреля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня в аптеки КП "Фармация" должны завезти еще 200 тысяч масок. Также решается вопрос о новых поставках защитных средств в столицу.

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