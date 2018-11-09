Крысина возвращают из колонии в Лукьяновское СИЗО Киева

Судья вынесла решение в закрытом режиме у себя в кабинете

Судья Соломенского райсуда Киева Елена Курова постановила вернуть фигуранта дела об убийстве журналиста Юрия Крысина из Торецкой исправительной колонии назад в Лукьяновское СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Наталья Двали.

"Только что судья Соломенского суда Елена Курова вынесла решение вернуть Крысина из Торецкой исправительной колонии обратно в Лукьяновское СИЗО. Вынесла решение у себя в кабинете в закрытом режиме", – написала журналист.

Она отметила, что отсутствие адвокатов Крысина Гнатюк и Солодко, которые вновь не пришли и не уведомили суд о причинах неявки, судью не смутило. Следующее заседание суда состоится 21 декабря.

Напомним, Крысин в колонии отбывает наказание за нападение на журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года. Он будет находиться в СИЗО Киева, пока будет длиться рассмотрение данного дела. О том, что Крысина этапируют в Торецкую колонию стало известно 8 октября.

Арестовали Крысина в марте 2014 года по обвинению в умышленном убийстве. Впоследствии его отпустили под домашний арест, дело переквалифицировали на хулиганство, в декабре 2017 года Шевченковский райсуд приговорил Крысина условно к четырем годам лишения свободы.

Позже Апелляционный суд не увидел искреннего раскаяния в действиях обвиняемого и приговорил его к 5 годам реального срока. Дальше Крысин стал фигурантом новых дел, в частности, нападения на АЗС в Киеве возле аэропорта "Жуляны". В сентябре 2018 года суд открыл кассационное производство по заявлению адвоката Крысина на приговор апелляционного суда о пяти годах тюрьмы.