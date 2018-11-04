"Кто заказал Катю Гандзюк?": под зданием МВД в Киеве проходит акция памяти погибшей активистки

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел проходит акция памяти активиста и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице.

Согласно информации, люди только начинают собираться. Собравшиеся держат плакаты с надписями "Ее убили" и "Кто заказал Екатерину Гандзюк?", передает "Украинская правда".

По словам активистов, на сегодняшней акции не будут выдвигать громких требований. Люди собрались, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить правоохранителям, что все присутствующие здесь ждут, когда назовут имя заказчика убийства.





Между тем, в деле об умышленном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице после множества перенесенных операций, собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.