Кудрявый Киев: в городе возрождают моду на зеленые фасады (фото)

Дом по улице Ревуцкого / Фото: Александр Марущак

В Киеве – новая мода. Жители столичных многоэтажек начали массово украшать фасады своих домов диким виноградом и плющом. Увидеть необычные дома, покрытые зеленью, можно в разных районах столицы.

Так, в Голосеевском районе можно полюбоваться зеленью на стене одного из корпусов ВДНХ. Сюда часто приезжают фотографироваться влюбленные и молодожены. Также обвит виноградом корпус биологического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко на проспекте Глушкова.

Довольно много стен, заплетенных диким виноградом, можно увидеть на Подоле и Куреневке, например, на улице Кирилловской. Полюбоваться зелеными фасадами можно в подворотнях на Пушкинской и даже на Андреевском спуске, где торец старого дома увит роскошным плющом, прямо возле здания нового театра.

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Дом на улице Кирилловской. Фото: Александр Марущак

Есть свои зеленые уголки и на левом берегу столицы. Например, во дворах высотного дома на проспекте Бажана, где дикий виноград добрался уже до окон верхних этажей дома. Плетется растительность по новому зданию на улице Ревуцкого и на доме по улице Анны Ахматовой.

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Дом на улице Анны Ахматовой. Фото: Александр Марущак

Но самый яркий пример "зеленой моды" можно увидеть на жилом здании в виде подковы по улице Малышка, 3, недалеко от станции метро "Дарница". Здесь виноград уже достиг уровня десятого этажа и разросся по трем секциям.

Здание по улице Малышко

"Виноград растет на фасаде нашего дома уже несколько лет. Это настоящее украшение двора и даже района! Он создает приятную тень в квартире. Единственный минус – это множество зевак, которые приходят посмотреть на виноград осенью, когда его листья приобретают ярко-красный окрас. Под домом собираются очереди из желающих сфотографироваться", – рассказала нам Галина, жительница дома.

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Специалисты отмечают, что виноград Вичи – это сильная лиана, для которой взобраться на 30 метров вверх – не проблема. Годовой прирост растения – до трех метров. Виноград цепляется к стенам специальными присосками, благодаря чему ему не требуется дополнительных опор.

Растение имеет блестяще-зеленые листья, которые образуют на стенах плотный декоративный "ковер". Осенью листья окрашиваются в разные цвета: от желто-оранжевых до багрово-красных. Цветет в июне-июле, после чего на растении появляются небольшие плоды, которые созревают в конце сентября.

В общественной организации "Центр альтернативного озеленения Киева" считают, что такие плетущиеся растения должны украшать фасады столичных зданий.

Дом по улице Ревуцкого. Фото: Александр Марущак

"Я бы не называл это модой. Мода – это что-то новое, а тот виноград, который сейчас украшает фасады и торцы домов Киева, был посажен 20-30 или даже 50 лет тому. Мы же пытаемся возродить интерес киевлян к этому растению и его популяризации. Проводим всевозможные акции по его распространению и высадке в городе. Многим людям это растение нравиться, но есть и немало противников. Некоторые жители домов ошибочно считают, что плетущийся дикий виноград вредит фасаду дома, вызывая сырость в квартирах. Есть немало легенд, что он является местом, где селятся пчелы, а также, что по веткам в квартиры пробираются крысы и мыши. Все это домыслы", – поясняет сайту "Сегодня" Роман Любека, основатель общественной организации "Центр альтернативного озеленения Киев".

По его словам, дикий виноград Вичи преображает серые дома-коробки, создает тень и является настоящим украшением для зданий.

Дом по улице Анны Ахматовой. Фото: Александр Марущак

"Виноград Вичи растет в таких местах, где есть облупленный камень или кирпич. И наоборот, он не будет расти на ровно поштукатуренной поверхности или на здании с панелями. Иными словами, такой виноград – растет там, где он нужен. Еще одна такая особенность растения – оно любит солнце, но не активное. Например, виноград на доме по улице Малышка до 11:00 находится в тени, а уже потом получает солнечные ванны", – добавляет эксперт.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице продолжают обновлять парки и скверы, а также показал видео из парка "Троещина", где ко Дню Киева завершили вторую очередь реконструкции.

Тем временем, в парке "Победа" открылась новая цветочная композиция по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".Тут появились гигантские часы, шахматы в человеческий рост, карты-солдаты, клумба в виде головы Чеширского кота и пенек желаний, где каждый сможет загадать свое заветное желание.

Видео: КП СЗН Днепровского района

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