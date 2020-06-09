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Купальный сезон в Киеве открыт: на пляжах не не протолкнуться

9 июня, 18:19

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Пляжные зоны еще не открылись, но отдыхающие уже отправились к рекам и озерам

В Киеве с наступлением летней жары горожане ринулись на пляжи города. И хотя температура воды пока недостаточна для официального открытия сезона, зоны у водоемов уже переполнены.

Так, на выходных на Оболони один из пляжей был забит отдыхающими, даже несмотря на то, что водоем не предназначен для купания. Люди забыли о масках, дистанции и других мерах предосторожности.

Также аншлаг наблюдался на Трухановом острове.

Напомним, в Киеве в рамках подготовки к пляжному сезонукоммунальщики привезли чистый песок на несколько городских зон отдыха у воды. В ближайшие дни песок обновят на пляжах Днепровского района – "Детском" и "Молодежном" в Гидропарке, а также на "Радуге", который находится возле Радужного озера.

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Отметим, в Украине разрешили открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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отдых Киев пляжи коммунальщики водоем озера

Источник: Сегодня

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