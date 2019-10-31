KyivNotKiev: известная британская газета "переименовала" украинскую столицу

Фото: Facebook

Реклама

Издание Financial Times меняет написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv, сообщает "Радио Свобода".

"Спасибо Financial Times за принятие наших аргументов и согласие изменить правописание названия украинской столицы на Kyiv. Действительно, отличные новости ", – сообщило посольство Украины в Великобритании 29 октября.

Отметим, что в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обратилось к иностранным СМИ и аэропортам с просьбой корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в том виде, который отвечал русскому произношению, то есть – Kiev.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv.

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv", – сообщается на официальной странице кампании МИД CorrectUA в Twitter.

Кроме того, крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации. Как рассказывали новости "Сегодня", эта воздушная гавань была открыта в марте-2019:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама