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Лечение коронавируса: в Александровской больнице подготовили целый корпус

24 апреля, 14:59

Мила Князьская-Ханова

Теперь переполненная больница сможет принять на лечение еще 100 человек

В Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных коронавирусом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга. Напомним, на днях главный врач Александровской больницы рассказала, что в медучреждении заканчиваются места в инфекционных отделениях.

"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще до 100 коек", – сказал Виталий Кличко.

Он также напомнил, что город готовится к разным сценариям. В Киеве сегодня определено уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема инфицированных коронавирусом. В целом это более 1700 коек, где можно разместить больных COVID-19.

"В случае плохого сценария город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет", – отметил Виталий Кличко.

Кроме того, в медицинских учреждениях столицы, где принимают больных COVID-19, сегодня уже 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Тем временем, столичная полиция следит за нарушителями карантина с дронов. Штрафы за нарушение карантина составляют как минимум 17 тысяч гривен.

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больницы александровская Виталий Кличко коронавирус отделение

Источник: Сегодня

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