Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)

По словам очевидцев, земля покрылась слоем льда в пять сантиметров

Под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.

Фото и видео, сделанные на Гостомельской трассе, в редакцию прислали корреспонденты "Сегодня".

Многие водители предпочли остановить свои автомобили на обочине трассы, пережидая непогоду, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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Между тем в Украинском гидрометцентре предупредили киевлян о приближающейся непогоде.

"В ближайший час и до конца дня 3 мая в Киеве ожидается град и шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации призвали соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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- все окна домов плотно закрыть;

- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее мы сообщали, что погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

Также синоптики предупреждают, что в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

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