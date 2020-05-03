Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)

Под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.
Фото и видео, сделанные на Гостомельской трассе, в редакцию прислали корреспонденты "Сегодня".
Многие водители предпочли остановить свои автомобили на обочине трассы, пережидая непогоду, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Между тем в Украинском гидрометцентре предупредили киевлян о приближающейся непогоде.
"В ближайший час и до конца дня 3 мая в Киеве ожидается град и шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
В Киевской городской государственной администрации призвали соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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