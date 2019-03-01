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Легализация проституции: работницы секс-индустрии пикетировали МВД

Сегодня, 19:54

В пикете участвовали не только сторонники легализации проституции, но и их противники

Легализация проституции: работницы секс-индустрии пикетировали МВД Другие новости В пикете участвовали не только сторонники легализации проституции, но и их противники

Представительницы секс-индустрии и активисты, защищающие их права, сегодня пришли с пикетом под стены Министерства внутренних дел в Киеве.

По их мнению, права работников этой отрасли необходимо защитить на законодательном уровне.

Участники акции заявили, что отстаивают интересы тех, кто сейчас работает в секс-индустрии. В частности, выступают в защиту женщин, пострадавших от насилия клиентов.

"Я сама 15 лет работала, предоставляя сексуальные услуги за вознаграждение. Если есть законы, они должны действовать для всех людей, и для секс-работников в том числе, потому что мы люди", – сказала участница пикета.

Под МВД пришли и противники легализации проституции.

"Это насилие над женщинами, женщины в проституции – жертвы этого насилия", – пояснила одна из них.

Акция продолжалась около часа.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили бордель, который был замаскирован под массажный салон. Организатором пикантного бизнеса оказалась 31-летняя женщина, под управлением которой девушки работали в несколько смен. За предоставление интимных услуг они получали денежное вознаграждение от 1000 до 3000 гривен в час.

В Национальной полиции сообщали, что Днепропетровская область лидирует в антирейтинге по количеству людей, которые занимаются проституцией. За год там разоблачили 169 человек.

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Тег Киев, МВД, проституция, митинг, легализация

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