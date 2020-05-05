Лесные пожары на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксированы

В течение последних трех суток лесные пожары в Чернобыльской зоне не зафиксированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"4 мая был совершен объезд наиболее пострадавших в результате пожаров территорий лесных массивов вблизи сел Кривая Гора и Буряковка, где осуществляют патрулирование спасатели Киевской области. Здесь в круглосуточном режиме дежурят работники ГСЧС из 13 районов Киевской области. Это более 140 человек личного состава и 43 единицы техники", – говорится в сообщении.

Видео: ГУ ГСЧС Киевской области

Реклама

По результатам обследований и аэроразведки, руководителем штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было определено, что лесные пожары на территории Чернобыльской зоны за последние трое суток отсутствуют.

В связи с этим принято решение о возвращении подразделений ГСЧС Киевской области, принимавших участие в тушении пожара, к местам постоянной дислокации.

В тренде Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

Мониторинг и патрулирование будут осуществляться работниками ДСП "Северная пуща".

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения масштабные пожары вспыхнули около месяца назад.

Реклама

Накануне 34-й годовщины чернобыльской аварии эксперты и чиновники посчитали ущерб, который нанесли пожары, и рассказали о том, как можно в будущем избежать новых ЧП в Зоне отчуждения.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама