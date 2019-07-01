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Лестницу возле памятника Магдебургскому праву в Киеве залило грязью

1 июля, 10:18

Ситуация повторяется уже больше месяца

Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev
Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev.

Киевляне возмущены состоянием лестницы, ведущей к колонне памятника Магдебургскому праву. В нижней части ее полностью залило землей. Пешеходы вынуждены месить ногами болото или искать обход. Ситуация повторяется уже больше месяца.

"Землю смывает дождевой водой со склона, где ради строительства пешеходно-велосипедного моста срезали все деревья. Новых, как обещали, пока не посадили", — возмущается киевлянин Сергей Опанасюк.

В мэрии нам пообещали, что грязь с лестницы уберут.

Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev
Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev

"Еще не закончены работы по благоустройству территории вокруг моста. Пока грунт на склоне не закрепят — грязь будет, ее должны оперативно убирать", — пояснили нам в КГГА.

Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev
Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Монумент Независимости на Майдане — в критическом состоянии, считают эксперты. В фасаде памятника образовались огромные дыры, сквозь которые видны внутренние коммуникации и ржавые элементы инженерных конструкций. Местами обвалились метровые куски мраморной облицовки. Те плиты, что уцелели, держатся на честном слове и рискуют упасть в любой момент.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Тег Киев, памятник, лестница

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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