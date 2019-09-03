Лето 2019 года в Киеве стало одним из самых жарких за почти 140 лет

За это лето в столице было установлено 13 температурных рекордов

/ Фото: AFP

Лето этого года стало в Киеве одним из самых жарких за последние почти 140 лет. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, средняя температура воздуха летом этого года в столице составила +21,4 ºС, что на 2,7ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

"Парадоксальным было то, что холоднее всего было среди лета – 11 июля, когда температура под утро опустилась до +11,5 °С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже 20,0 °С", - уточнили метеорологи.

Жарким оказалось 13 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,0 °С, что оказалось температурным рекордом нынешнего лета. Дней с жарой, которая превысила 30 °С было 22, причем 14 из них – в июне. Кстати, прошлым летом таких дней было всего 12, а максимальная температура воздуха не достигла и +33,0° С. За лето установлено 13 температурных рекордов, хотя в прошлом году – только два.

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Прошедший июнь оказался самым теплым за 139 лет наблюдений. Наряду с этим, июль запомнился киевлянам необычно холодной, как для самого теплого месяца лета, температурой и стал самым холодным в XXI веке, но все же его температура превысила климатическую норму на полградуса.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 80% климатической нормы.

"Несмотря на глобальное потепление, нынешнее метеорологическое лето началось в середине мая, продолжается и закончится лишь в сентябре", – уточнили в обсерватории, добавив, что среднемесячная температура в августе в столице составила + 20,7 °С, что на 2,0 °С выше климатической нормы.

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Холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12,0 °С, а самым жарким днем было 13 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,0 °С и оказалась самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30 °С, было пять.

К парадоксам нынешнего августа можно отнести то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а самой холодной – первая. Кстати, продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа.

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