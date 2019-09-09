Лето не уходит: синоптики озвучили прогноз погоды в Киеве

В столице и области до конца недели сохранится теплая погода, будет солнечно и сухо

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Киеве в понедельник, 9 сентября, буде теплая, сухая погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В частности, температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов днем, ночью будет +13...+15 градусов.

Сегодня такая же летняя погода будет по всей области.

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Во вторник, 10 сентября, температура воздуха немного снизится – в столице днем прогнозируют до +25...+27 градусов, ночью ожидается +11...+13 градусов. Вместе с тем, осадков не будет, и по всей области будет до +27 градусов.

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Такую же погоду синоптики прогнозируют и 11 сентября, а уже 12 сентября дневная температура воздуха снизится в столице до +23...+25 градусов, а вот ночью будет немного теплее – до +12...+14 градусов. Такая же погода ожидается 13 сентября.

Отметим, что ранее метеорологи подвели итоги лета в столице. Так, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,4 ºС, что на 2,7ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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