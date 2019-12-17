"Лихорадка" в Киевской прокуратуре: два зама Говды тоже подали в оставку

Сергей Репецкий и Андрей Андреев уходят по неизвестным пока причинам

Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

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Киевскую прокуратуру лихорадят кадровые отставки. В понедельник, 16 декабря, стало известно, что в отставку уходит прокурор Киева Роман Говда . Сегодня стало известно, что в отставку подали два его заместителя – Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

В прокуратуре Киева подтвердили сайту "Сегодня" эту информацию

"Да, заместители прокурора Киева тоже подали в отставку – их у Говды было двое Репецкий и Андреев. Причина ухода нам неизвестна. С сегодняшнего дня В Киеве нет ни прокурора города, ни его двух заместителей", – заявили в столичной прокуратуре.

Андрей Андреев / Фото: Киевская прокуратура

Напомним, пока неизвестно, кто может заменить Говду на этой должности. Он занимал ее с 6 июля 2016 года.

Согласно данным декларации за 2018 год, у главного киевского прокурора Романа Говдыв прошлом году немного выросла зарплата, а его жена получила внушительную сумму в подарок (предположительно, от родственницы). Немного увеличилось количество наличных в семье, а сумма на счету в банке выросла вдвое.

Напомним, Роман Говда родом из Львовской области и работает в органах с 2003 года. Свою карьеру он начал в прокуратуре Житомирской области. Уже в 2010 году стал прокурором в одном из отделов Генпрокуратуры и поднялся до должности первого заместителя начальника управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел.

Ранее Роман Говда в 2015 году возглавлял прокуратуру Одесской области. На эту должность его назначил генпрокурор Виктор Шокин.

Как сообщалось, президент заявил, что сейчас проходит реформа прокуратуры. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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