"Липовая" дезинфекция: треть антисептиков на входах в заведения Киева разбавляют водой

За подделки в санитайзерах будут штрафовать на 17 тысяч гривен

Стали известны результаты проверок Госпродпотребслужбы Киева, которая проводила мониторинг содержимого в емкостях с антисептиком на входах в столичные ТРЦ, супермаркеты и другие учреждения. Напомним, наличие дезинфекторов для рук является обязательным в период карантина.

"За пять дней проверок было установлено, что на 34% объектах по городу используют разбавленный антисептик. Собственники входных групп фактически нивелируют все мероприятия, которые предусмотрены в рамках карантина и позволяют инфекции COVID-19 распространяться. Напомню, в антисептике для дезинфекции рук должно быть не меньше 60% спирта. Мы выявили вопиющие случаи разбавления растворов водой, что делало их просто бесполезными", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Он добавляет, что проверки по городу будут и дальше продолжаться, а тех, кто разбавляет антисептик на входах в супермаркеты, торговые центры и другие учреждения ждет наказание.

"Это нарушение правил санитарного контроля на входной группе, где качественным антисептиком должны быть обеспечены все посетители. За это предусмотрены штрафные санкции в размере 17 тысяч гривен", – добавляет Олег Рубан.

Напомним, установка на входах в магазины, офисы и общепиты дезинфекторов с антисептиком, которыми могут воспользоваться все желающие, является обязательным условиям для работы в условиях карантина.

Кстати, дезинфекторы стали появляться и в общественном транспорте. В мае одном из автобусов Киева пассажиры заметили сенсорный дезинфектор для рук. Конструкция желто-синего цвета прикреплена на поручнях автобуса. На дезинфекторе, который уже успели прозвать "шайтан-прибор", нарисованы эмблема "Киевпастранса" и инструкция для пользования. В виде рисунков пассажирам поясняют: "Поднести ладони", "Хорошо растереть", "Готово!".

Кроме того, Киев начал использовать дроны для дезинфекции городских объектов. В частности, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастрансе".

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