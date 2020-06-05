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Ляшко рассказал, можно ли открывать в Киеве рестораны

5 июня, 11:11

Наталья Руда Наталья Руда

Главный санитарный врач Украины уточнил, что столица не проходит критерии по ослаблению карантина по индикатору заболеваемости

Киев не может с пятницы, 5 июня, открыть заведения общественного питания, так как столица не соответствует эпидемиологическим показателям для ослабления карантина. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что Киев не проходит критерии по ослаблению карантина по индикатору заболеваемости.

"По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку не достигнуты критерии, которые позволят их открыть. Если же заведения будут открываться, то это будет нарушением постановления о введении адаптивного карантина", – уточнил Ляшко.

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Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что 5 июня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет рассмотрен вопрос о работе заведений общественного питания в столице.

Как известно, карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос.

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев. При этом многие граждане устали соблюдать все правила:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин кафе рестораны

Источник: Сегодня

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