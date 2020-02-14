"Любите каждый день". Кличко из отпуска поздравил киевлян с 14 февраля

Виталий Кличко / Фото: Facebook-страница Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и всей страны с Днем святого Валентина. Видео поздравления он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья! Киев – не только старинный и красивый город. Наша столица – это и город любви! Сегодня Киев и весь мир окутаны любовью! Конечно, любить нужно ежедневно. Но почему бы не использовать День святого Валентина как хороший повод показать свою любовь родным и близким? Напомнить, что они – самые дорогие и самые любимые! А для кого-то этот день может стать и хорошим поводом, чтобы решиться признаться в любви, или же – вступить в брак!" – написал Кличко.

По его данным, 14 февраля в столице собираются расписаться 155 пар, а с услугой "брак за сутки", возможно, их будет больше. К тому ще, Центральный загс сегодня работает до полуночи.

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"Ну и еще одна положительная новость. В 2019 году в Киеве браков было зарегистрировано в 6,5 раза больше, чем разводов. Появилось почти 28 000 новых семей. Надеюсь, что в 2020 их будет еще больше! Влюбленных и счастливых киевлян должно быть много. Любите каждый день! Окриляйтесь! Мы достойны того, чтобы быть счастливыми!" - резюмировал Кличко.

Напомним, что Кличко ушел в отпуск с 10 по 14 февраля.

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