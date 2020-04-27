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Любовь в карантин: на стене детсада под Киевом появилась удивительная балерина (фото)

27 апреля, 14:13

Александр Марущак

Уличная картина украсила стену детского садика на Софиевской Борщаговке

На Софиевской Борщаговке появился новый мурал известного киевского художника Виталия Гидевана. На стене детского садика "Золотой колосок" появилась танцующая балерина с платьем в виде цветка магнолии. К танцовщице прилетела яркая бабочка. Как рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван, его новый рисунок – это любовь, которая есть повсюду и на разных этапах нашей жизни.

"Любовь – это фундамент почти для всего. И чтобы построить его прочным, нужно упорно работать! И тогда придет время фантастической гармонии души, тела и окружающего мира", – уверен художник.

Балерина опирается на пять сердечек красного цвета. По словам художника, самое маленькое сердечко – это детство, любовь наших родителей, юность, первая любовь, взрослая жизнь.

"Самые большие сердечка – это период жизни, когда человек дарит свою любовь другим. Над рисунком я работал 5-6 дней с перерывами. К балерине, которая танцует в платье из цветка магнолии, садится на руку яркая бабочка. Сейчас как раз в городских парках и ботанических садах цветут магнолии. Жаль, что из-за карантина люди их не смогут увидеть. Но не стоит отчаиваться! Главное – любить и дарить свою любовь другим людям", – рассказывает нам Виталий Гидеван.

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Кстати, стены детского садика на Софиевской Борщаговке постепенно превращаются в настоящий арт-объект. Виталий Гидеван нарисовал тут уже около 10 своих рисунков. Тут есть сказочный единорог, черепаха, заяц, которого спасает от пожара девочка Алиса, и кот, который спрятался в коробке с цветами.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

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балерина софиевская борщаговка мурал Виталий Гидеван

Источник: Сегодня

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