Любовь в карантин: на стене детсада под Киевом появилась удивительная балерина (фото)

На Софиевской Борщаговке появился новый мурал известного киевского художника Виталия Гидевана. На стене детского садика "Золотой колосок" появилась танцующая балерина с платьем в виде цветка магнолии. К танцовщице прилетела яркая бабочка. Как рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван, его новый рисунок – это любовь, которая есть повсюду и на разных этапах нашей жизни.

"Любовь – это фундамент почти для всего. И чтобы построить его прочным, нужно упорно работать! И тогда придет время фантастической гармонии души, тела и окружающего мира", – уверен художник.

Балерина опирается на пять сердечек красного цвета. По словам художника, самое маленькое сердечко – это детство, любовь наших родителей, юность, первая любовь, взрослая жизнь.

"Самые большие сердечка – это период жизни, когда человек дарит свою любовь другим. Над рисунком я работал 5-6 дней с перерывами. К балерине, которая танцует в платье из цветка магнолии, садится на руку яркая бабочка. Сейчас как раз в городских парках и ботанических садах цветут магнолии. Жаль, что из-за карантина люди их не смогут увидеть. Но не стоит отчаиваться! Главное – любить и дарить свою любовь другим людям", – рассказывает нам Виталий Гидеван.

Реклама

Кстати, стены детского садика на Софиевской Борщаговке постепенно превращаются в настоящий арт-объект. Виталий Гидеван нарисовал тут уже около 10 своих рисунков. Тут есть сказочный единорог, черепаха, заяц, которого спасает от пожара девочка Алиса, и кот, который спрятался в коробке с цветами.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама