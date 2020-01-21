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Люди держали фото и плакали: в Киеве прошла панихида по погибшим в ДАП "киборгам"

21 января, 14:41

Во время панихиды Епифаний напомнил собравшимся о подвиге защитников аэропорта

В столичном Михайловском Златоверхом монастыре во вторник, 21 января, состоялась панихида по погибшим "киборгам", защищавшим Донецкий аэропорт. Богослужение провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Во время панихиды Епифаний напомнил собравшимся о подвиге защитников ДАП.

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"В это непростое время испытания мы не имеем права забывать о тех жертвах, которые положены на алтарь нашей государственной независимости. Мы не имеем права забывать их героический подвиг. Это наша священная обязанность – молиться за них, проявляя к ним свою любовь. Ту любовь, которую они проявили ко всем нам. Поэтому и дальше будем молиться, будем бороться, будем отстаивать те ценности, которые дороги каждому из нас. И тот подвиг, который они совершили, должен и дальше всех нас вдохновлять на дальнейшую борьбу, потому что агрессор противостоит. Агрессор пытается нас поработить", – сказал Епифаний.

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Напомним, именно в эти дни 5 лет назад бойцы Вооруженных сил самоотверженно и мужественно защищали Донецкий аэропорт. Двести защитников, павших под обломками разрушенных терминалов, вошли в историю как "киборги", поскольку до последнего защищали стратегический объект.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в Донецком аэропорту "киборгов". В международном аэропорту "Борисполь" также провели художественную акцию в честь подвига "киборгов".

Отметим, что 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. В тот день Зеленский назвал "киборгов" примером для защитников Украины.

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Киев панихида киборги ДАП

Источник: Сегодня

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