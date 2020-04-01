"Люди есть хотят, открывай": в Киеве с утра штурмовали рынки. Репортаж "Сегодня". Видео

Неразбериха с рынками: одни закрыты, другие работают с доставкой, третьи открыты

После того как президент Владимир Зеленский попросил найти решение для возобновления работы рынков, а замминистра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко назвал требования для работы рынка в условиях карантина, корреспонденты сайта "Сегодня" выяснили, как обстоят дела в столице.

Мы посетили несколько рынков в одном из спальных районов на правом берегу Киева. Например, в "докарантинные" времена на продуктовом рынке вблизи Кольцевой дороги было не протолкнуться. 1 апреля с утра рынок заработал частично.

"На работу пришли те из продавцов, кто услышал, что вроде бы сегодня разрешено торговать. Как видите, открыты далеко не все павильоны. Многие просто не знают, что можно было выйти на работу, но еще больше людей элементарно боятся. Я пришла, не побоялась, выживать надо же как-то. Цены не поднимала. Моя картошка как стоила 16 гривен за килограмм, так и осталась", – рассказала нам продавец картофеля и овощей.

На рынке, действительно, цены остались в основном прежние. За килограмм картофеля продавцы просят от 11 до 16 грн, огурцы идут по 32, яблоки – от 10 грн. Не вписывались в картину продуктовых рядов павильоны, где торговали антисептиками.

Людей на самом рынке мы насчитали около сотни. Большинство хотя и ходило в масках, но в очередях дистанцию никто не соблюдал, и поведение покупателей никто не контролировал.

Впрочем, рынок по соседству, на огороженной территории, сегодня с утра не открылся. Его администратор вышла за ворота и с удивлением наблюдала за торговлей коллег.

"Нам никакого письменного разрешения не поступало. Выходит, что и мы можем работать?" – недоумевала женщина.

Совершенно иную картину мы увидели еще на одном крупном рынке в спальном районе столицы. На воротах было написано, что из-за карантина рынок не работает, но обнадеженные вчерашними новостями люди то и дело прибывали.

Очередь возле входа на рынок

"Ну как же так, сказали, вроде бы сегодня разрешат работу продовольственных рынков, а вы не пускаете…" – говорили собравшиеся покупатели охраннику через решетчатую дверь.

Тот отвечал, что ничего не знает. "Так 1 апреля сегодня, вот над нами и пошутили", – ответил охранник. Ясность внесли продавцы, которые на рынке все-таки были. Одна из их числа вышла и сообщила:

"Смотрите, на воротах висят объявления продавцов каждого из товаров. Рядом указан номер мобильного телефона. Звоните, пишите в мессенджер, вам все вынесут. На рынке сегодня торгуют почти всем: мясом, фруктами, специями, сухофруктами, даже батарейки есть".

Доставка товара – к выходу с рынка

"Дочечка, кому писать? А то я не поняла…" – крикнула одна из пенсионерок.

"Бабуля, что вы хотите купить?" – переспросила у нее продавец.

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На это старушка тихонько сказала: "Да пачечку кофе недорогого, а то в магазине очередь большая".

Продавец пообещала ей принести кофе через 10 минут и спустя время вынесла упаковку.

Когда собралась очередь до 50 человек, кто-то из толпы выкрикнул: "Люди есть хотят, открывай ворота!"

Поняв, что страсти накаляются, охранник поправил на себе маску, щелкнул замком и выкрикнул: "Карантин. Впущу и выпущу только продавцов".

После этих слов очередь стала плотнее к воротам – люди начали переписывать телефоны продавцов и звонить, заказывая нужный товар.

Через некоторое время, после появления разъяснение мэра Киева Виталия Кличко о том, что рынки работать не будут и продуктов достаточно в магазинах, очередь уменьшилась.

"Придется в магазин идти, пока другого варианта нет", – послышалось в толпе у рынка.

Опрошенные нами покупатели поделились наблюдениями за последние дни.

"Например, возле моего дома есть несколько раскладок с фруктами. По их внешнему виду понятно, что продавцы на стихийных рынках пытаются сбыть в том числе и просроченный, испорченный товар", – говорит один из покупателей.

А другой поделился с нами видеозаписью, как он после закупок дезинфицирует абсолютно все товары в ванной.

Напомним, ранее чиновники спрогнозировали, что пик заболеваемости в Украине припадет на вторую половину апреля.

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