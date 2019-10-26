Люди не должны страдать: в Киеве прошла акция сторонников "легалайза"

В Киеве состоялся марш сторонников "легалайза" Видео: Сегодня

В Киеве состоялась акция сторонников "легалайза" – отмены уголовного преследования за потребление марихуаны в медицинских целях.

Участники митинга, которые собрались у здания Кабинета министров, а позже переместились к Верховной Раде, требовали внесения на рассмотрение в парламент законопроекта о медицинском каннабисе. Кроме того, коалиция общественных организаций и сообществ пациентов обратились к президенту Украины с просьбой уточнить его позицию по поводу каннабиса.

"Недавно президент предложил с принятием соответствующего закона подождать. Но реализация фундаментального права на жизнь и защиту своего здоровья – главная причина того, что закон о медицинском каннабисе должен быть принять безотлагательно", – заявила спикер мероприятия Татьяна Кузьменко.

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Она подчеркнула, что ресь идет "не о развлечениях или наслаждении, речь идет о законном обороте лекарственных средств на основе каннабиса для нужд украинских пациентов".

В Киеве прошел митинг сторонников "легалайза" Видео: Сегодня

Организаторы подчеркнули, что "жизненно необходима помощь около двум миллионам пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране".

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Среди тех, кто нуждается в ней, "более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством".

В акции приняли участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика", и другие.

Напомним, ранее бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступала в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Ранее глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права Зоряна Черненко дала комментарий "Сегодня" по поводу легализации марихуаны. По ее словам, на сегодня информационная компания по вопросу легализации медицинского каннабиса в Украине хоть и была массовой, но не получила определенного результата поддержки в обществе. А в той поддержке среди украинцев, которая имеется, – очень много неоднозначностей.

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