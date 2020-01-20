Люди сидят слишком долго: министр юстиции без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО

Малюська выложил впечатляющие фотографии из СИЗО и рассказал о планах на него

Теснота, сырость и годы за решеткой без установленной вины. Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook. Выложил также и фото. На них, в частности, стены, уничтоженные грибком, и переполненные камеры. По словам министра, люди, вина которых еще даже не доказана, годами ждут решения суда в ужасных условиях.

"Камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных. Сырость. Она всюду, разрушает стены, здания нуждаются в немедленных мер для улучшения вентиляции", – написал на своей странице в Facebook Министр юстиции Дениса Малюська.

Там же он сообщил о планах на капитальный ремонт здания, в котором находится Лукьяновское СИЗО и превращение его в образцовый объект.

Напомним, ранее мы писали о последствиях, к которым приводят плохие условие содержания – о бунтах заключенных. Так совсем недавно в Кропивницком арестанты СИЗО устроили бунт. Впрочем, ни к чему хорошему этот крайний метод не привел.

Стоит отметить, что во время подавления бунта заключенных били и связывали скотчем. Специальные средства применили к 25 заключенных. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести – все случаи задокументированы. Кроме того, 20 декабря в СИЗО нашли мертвого заключенного.

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