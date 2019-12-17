Люди так захотели: деревья в Киеве высадили посреди тротуара

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В центре Киева, на улице Шота Руставели, киевляне заметили необычно высаженные деревья. Лунки обустроили прямо посреди тротуара. Видно, что одно из деревьев высажено совсем недавно – возле него еще свежая земля. Место огорожено металлическим забором и защищено бетонными клумбами от наездов автомобилей. Второе дерево обнесли деревянной оградой.

"Деревьев в центре Киева – мало, и круто, что их кто-то еще высаживает и даже ухаживает за ними. Но в данном случае есть ли шансы выжить у этих деревьев? Ведь зимой они будут засыпаны снегом с солью", – говорит киевлянин Олег Васильев.

По информации коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Печерского района, лунки на тротуаре по этой улице созданы уже очень давно. А на высадке деревьев посреди тротуара настояли местные жители.

"Деревья, которые росли в этой части улицы Шота Руставели, со временем стали аварийными и их удалили в соответствии с нормами и согласно акту обследования. Лунки должны были убрать вообще из тротуарной части на Шота Руставели. Однако, местные жители начали возмущаться, и коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района было обязано высадить там снова деревья", – пояснили сайту "Сегодня" в КО "Киевзеленстрой".

Ранее сообщалось, что в Киеве высаживают тополя, которые не дают пуха:

Ранее работники КП СЗН Шевченковского района сообщили об украденных туях в парке "Сырецкий". Деревья исчезли на следующий день после того, как их посадили. Правда, выкопанные туи были вскоре найдены на территории парка, злоумышленники не успели их вывезти.

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