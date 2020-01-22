Мальчик служить не пойдет: подробности курьеза с повесткой ребенку в Киеве

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Голосеевском военкомате Киева прокомментировали курьезную историю, когда 12-летнему мальчику прислали повестку, о чем вчера, 21 января, в социальных сетях написала мать ребенка.

"Каждый год у нас идет процесс прописки, он длится с 1 января по 30 марта. Это не призыв на службу в армию, просто молодых людей, которым исполнилось 17 лет или исполнится до конца года, ставят на воинский учет. До начала этого процесса, в конце 2019 года, мы запросили списки парней в местной райадминистрации. Нам предоставили список рожденных в 2003 году и, получается, фамилия этого мальчика (2008 года рождения) как-то попала в этот список. Мы внесли данные мальчика в нашу базу прописки и поэтому ему домой пришла повестка на явку в военкомат… Это просто техническая ошибка. С мамой мы уже созвонились. Все решили. Она нам прислала свидетельство о рождении сына. Мы снимем его данные из этой базы", – рассказали сайту "Сегодня" в Голосеевском военкомате.

Напомним, что теперь, по новым нормам, в армию на срочную службу могут быть отправлены молодые люди возрастом 18 лет. Эксперты пояснили, что новшество ввели после опроса – согласно его данным, множество молодых украинцев изъявили желание служить именно с 18 лет, а не с 20, как было раньше.

Между тем, несмотря на подписанный президентом указ об изменении призывного возраста, весной повестки получат молодые люди возрастом старше 20 лет. Призывать на срочную службу 18-19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

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