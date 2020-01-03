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Маленьких и взрослых киевлян пригласили на "Рождество с копами"

3 января, 16:39

Для жителей столицы подготовили интересные локации и развлечения

Фото: Facebook Мартина Бреста

Фото: Facebook Мартина Бреста

В Киеве в этом году традиционно пройдет "Рождество с копами". Так патрульные полицейские отметят в третий раз праздник с маленькими и взрослыми киевлянами.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киеве, в этом году для всех желающих подготовили еще больше развлечений. Дети смогут поиграть в полицейском авто и покататься на нем, испытать громкоговоритель, сирену, а также познакомиться с полицейскими роты ТОР. Также для маленьких киевлян будет специально оснащенная дорожными знаками игровая площадка.

Для взрослых копы предлагают локацию с алкоочками. С виду это обычные очки, но они имитируют состояние алкогольного опьянения. Около 0,3-0,4 промилле.

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"Рождество с копами" пройдет 7 января с 12:00 до 16:00 на улице Владимирской возле Софийской площади.

В прошлом году мероприятие прошло в 28 городах Украины.

Напомним, что в Украине отмечается 25 декабря Рождество по христианскому западному обряду (в народе – католическое), а 7 января – по восточному обряду (православное).

Также читайте, какой будет погода на Рождество.

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Киев Рождество полиция

Источник: Сегодня

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