Маленьких основателей Киева переодели к празднику Ивана Купала (фото)

Самый милый памятник Киева – малышей-основателей города на Почтовой площади, – снова переодели. На этот раз автор монумента, скульптор Владимир Журавель, нарядил маленькьх Кия, Щека, Хорива и Лыбедь в белые одежки, а головы украсил венками из ароматных трав.

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Такое преображение связано с грядущим праздником Ивана Купала, который отмечают с 6 на 7 июля. А венки для малышей Владимир Журавель сделал из цветов и трав, которые собрал на горе Щекавице.

Напомним, что традицию украшать памятник на Почтовой площади яркими костюмами начали журналисты "Сегодня" в 2018 году – ко дню рождения газеты "Сегодня" 16 декабря и Дню святого Николая. Идея наряжать бронзовых малышей к праздникам и по важным поводам понравилась киевлянам и прижилась в городе. С тех пор памятник сменил уже более десятка нарядов.

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Так, недавно, 13 мая, маленькие князья Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь получили костюмы медиков, которые сейчас оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бронзовые статуи одели в медицинские костюмы врачей белого и голубого цветов. У каждого маленького доктора был свой именной бейджик, как у настоящих докторов, а также на их лицах появились защитные медицинские маски.

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А в 2019 году на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишки. В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

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