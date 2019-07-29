Маленькую Лыбедь на Почтовой площади нарядили в летнюю одежду

Киевляне поддержали замечательную традицию, начатую газетой "Сегодня": одевать памятник малышей-основателей Киева на Почтовой площади. Уже около недели как княжна Лыбедь получила наряд от неизвестных поклонников.
"Неизвестные одели Лыбедь, сидящую с корабликом на скамейке, в платье из хлопка, а на шею ей повязали шарфик из такой же материи. Люди сделали это с большой любовью и явно делали примерку. Для Лыбеди даже пошили небольшую сумку, а голову украсили заколкой с ярким цветком желтого цвета", – рассказал "Сегодня" автор скульптуры Владимир Журавель.
А вот три маленьких князя основатели Киева – Киев, Щек и Хорив, остались без нарядов. Видимо, те, кто украсил Лыбедь, хотели сделать сюрприз только для нее.
"Я положительно отношусь к таким украшениям памятника на Почтовой площади. Тем более, если это сделано от всего сердца и с любовью", – добавляет Владимир Журавель.
Ранее и памятник ежику в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.
Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.
Вместе с тем, смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк