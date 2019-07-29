Фото: Владимир Журавель

Маленькую Лыбедь на Почтовой площади нарядили в летнюю одежду Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B5%20%D0%9B%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B5%20%D0%9B%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T14:07:00+03:00 Другие новости Жители столицы поддержали замечательную традицию, начатую газетой «Сегодня»

Киевляне поддержали замечательную традицию, начатую газетой "Сегодня": одевать памятник малышей-основателей Киева на Почтовой площади. Уже около недели как княжна Лыбедь получила наряд от неизвестных поклонников.

"Неизвестные одели Лыбедь, сидящую с корабликом на скамейке, в платье из хлопка, а на шею ей повязали шарфик из такой же материи. Люди сделали это с большой любовью и явно делали примерку. Для Лыбеди даже пошили небольшую сумку, а голову украсили заколкой с ярким цветком желтого цвета", – рассказал "Сегодня" автор скульптуры Владимир Журавель.

А вот три маленьких князя основатели Киева – Киев, Щек и Хорив, остались без нарядов. Видимо, те, кто украсил Лыбедь, хотели сделать сюрприз только для нее.

Фото: Владимир Журавель

"Я положительно отношусь к таким украшениям памятника на Почтовой площади. Тем более, если это сделано от всего сердца и с любовью", – добавляет Владимир Журавель.

Ранее и памятник ежику в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.

Вместе с тем, смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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