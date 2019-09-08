Малышей-основателей Киева нарядили в честь возвращения пленных моряков: появились фото

Утром 8 сентября скульптурная композиция малышей-основателей Киева на Почтовой площади получила новый наряд. Газета "Сегодня" вместе с автором этой скульптуры Владимиром Журавлем одели бронзовых малышей в костюмы моряков. Традиция одевать малышей в разные наряды была начата "Сегодня" в декабре 2018 года, и продолжает жить самостоятельно.

Наряды в виде черных штанишек, тельняшек и маек были пошиты нашими друзьями заранее. Кстати, день ВМС Украины отмечается в первое воскресенье июля, но к этой дате сшить костюмы не успели. Поэтому одеть малышей в тельняшки мы решили сразу, как только ребят освободят из российского плена и в субботу, 7 сентября, это день настал.

С Владимиром мы встретились на Почтовой площади утром и с удивлением обнаружили, что малыши уже одеты в красивые рубашки с вышивкой. Оказывается, у памятника появились свои тайные почитатели и люди самостоятельно периодически их украшают. Владимир написал им письмо, предупредив, что их наряды будет временно хранить у себя.

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Для начала мы сняли с памятника одежду фанатов и принялись одевать маленьких основателей в костюмы моряков. Сам процесс занял чуть больше полчаса поскольку одежды крепятся на специальных липучках и одевать памятники совсем не просто, в ход пошли даже булавки. Вскоре все трое мальчиков стали настоящими моряками, особенно красивы те, что держат в руках кораблики, которые запускают. А одному из них на голову мы надели фуражку ВМС Украины.

"Это очень круто, что наши моряки вернулись из российского плена. Просто замечательно, что они снова со своими родными и близкими. И это большая радость для них. Радуются этому и скульптуры основателям Киева, и как бы приветствуют их на родной земле. Это небольшая, но очень знаковая победа для всех нас. И классно, что мы заранее приготовили костюмы", – отметил Владимир Журавль.

А вот княжну Лыбидь мы не стали наряжать в форму морячки. Ей в этот день подошли вышиванка, платье и веночек из желто-голубых цветов. Она – это все мамы, дочери, жены и сестры, которые долгое время ждали возвращения родных людей из плена. Лыбидь приветливо машет всем вернувшимся рукой.

Напомним, что на всемирный День вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишки от газеты "Сегодня" и группы компаний "Текстиль-Контакт". В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

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