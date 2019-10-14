Малышей-основателей Киева нарядили в честь Дня защитника Украины: опубликованы фото

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Сегодня, 14 октября, в День защитника Украины, День украинского казачества и праздник Покрова маленькие основатели Киева Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили новые тематические костюмы. Традицию украшать памятник маленьким основателям Киева на Почтовой площади еще в 2018 году запустила газета "Сегодня", совместно с автором скульптуры "Детей, которые запускают кораблики" Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контанкт".

"Для меня очень символично, что мы подготовили новые наряды для малышей именно в День защитника Украины. Новые наряды посвящены всем, кто защищает нашу страну и героям, которые погибли за Украину. Приятно, что традиция, инициированная газетой "Сегодня", одевать памятник продолжает жить",- рассказал сайту "Сегодня" скульптор Владимир Журавель.

Процесс одевания маленьких основателей занял около 40 минут. Мальчики-князья получили костюмы защитников Украины. Кий, поднимающий руки в верх, – наряд защитника-князя в кольчуге и шапке. Щека одели в форму солдата Вооруженных сил Украины и шлем танкиста. А Хорива нарядили в одежды казака. Княжна Лыбедь получила наряд Покрова – вышиванку и накидку в тонах синего и золотого цветов.

"Мне было очень приятно принять участие в одевании малышей на Почтовой. Особенно князя в форме Вооруженных сил Украины. Это крутая акция, спасибо,что вы ее придумали и провели. И, конечно же, спасибо за замечательные костюмы", – рассказал сайту "Сегодня" представитель Министерства по делам ветеранов Константин Татаркин.

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"Я бы хотел поздравить всех киевлян с праздником Покрова. Мои малыши-основатели получили яркие костюмы защитников. Теперь они на время стали древним князем в кольчуге, казаком и солдатом ВСУ, а за ними наблюдает Лыбедь, которая сегодня получила костюмчик Покрова. Хотелось бы поблагодарить мэра Киева Виталия Кличко за поддержку в создании этого памятника на Почтовой", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель.

Памятник уже осматривают дети. Они обнимают статуи и поправляют новые наряды основателей.

Напомним, в декабре 2018 года маленькие основатели Киева получили теплые шапки и кожушки. После этого мы нарядили маленьких князей и княжну в яркие вышиванки:

В сентябре этого года мы одели скульптуры в форму моряков по случаю освобождения украинских героев-моряков из российского плена. В этих костюмчиках они простояли полтора месяца.

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