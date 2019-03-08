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Марш за права женщин в Киеве: произошли стычки, есть задержанные

Сегодня, 12:39

Во время акции представители праворадикальных организаций попытались препятствовать продвижению марша

Марш за права женщин в Киеве: произошли стычки, есть задержанные Другие новости Во время акции представители праворадикальных организаций попытались препятствовать продвижению марша

В Киеве на Михайловской площади проходит марш за права женщин. Сотни людей пришли напомнить о том, что 8 марта – это день борьбы за права женщин. Также здесь собрались противники акции – представитель организаций правого толка, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Чтобы попасть на женский марш – нужно было пройти через кордон полиции. У мужчин при этом просят предъявить документы.

Уже после начала акции произошли столкновения праворадикалов с силовиками. После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны и помещены в автозак. Представители противников марша окружили автозак полиции, пытаясь препятствовать его отъезду. Однако полицейским удалось их оттеснить и транспорту удалось покинуть михайловскую площадь.

Порядок на месте проведения акции обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Напомним, сегодня, 8 Марта, в Международный женский день, традиционно выросли продажи цветов. По данным аналитиков Pro-Consulting, на пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. В центре Киева сейчас активнее всего торгуют популярными розами, тюльпанами и мимозами.

При этом розы средних размеров продаются сегодня по 40 гривен за один цветок. Столько же придется выложить за средний букет мимозы. А вот тюльпаны стоят дешевле – от 20 гривен за штуку.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", чаще всего покупают именно тюльпаны – в центре довольно много спешащих мужчин, которые несут именно эти цветы. Традиционно тюльпаны дарят букетами от трех штук и более. То есть минимальная стоимость "тюльпанового" подарка на 8 Марта составляет 60 гривен. 

Накануне в Киеве возник ажиотаж - люди давились в огромных очередях за цветами к 8 Марта. Сегодня таких очередей уже не наблюдается.

При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.

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Тег права, акции, марш, 8 Марта, автозак, кордон, провокации, стычки, права женщин

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