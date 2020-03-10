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Март поменялся местами с апрелем: температура в Киеве побила уже семь рекордов

10 марта, 14:07

Наталья Руда

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Это уже третья самая теплая ночь за всю историю наблюдений с начала месяца

Погода в Киеве за последние несколько дней побила несколько новых температурных рекордов. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ниже 7,0 °С, что на 2,2 °С выше, чем это было в 1906 году.

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро сегодня не опустилась ниже 6,8 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3 °С. Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 °С и соответствует климатической норме первой декады апреля.

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С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали семь температурных рекордов.

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Напомним, жители столицы в марте уже пережили две самые теплые ночи за 140 лет наблюдений.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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