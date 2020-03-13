Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Март в Киеве побил уже девять температурных рекордов

13 марта, 15:59

Наталья Руда

Теплыми были 12 марта и ночь на 13 марта

Аномально теплая погода в Киеве побила еще два температурных рекорда. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3 °С.

Реклама

Это уже девять температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Киеве ухудшится.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицы
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицыДругие новости
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)Другие новости
"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)Другие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости
Киев не планируют закрывать из-за коронавируса
Киев не планируют закрывать из-за коронавирусаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...