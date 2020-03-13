Март в Киеве побил уже девять температурных рекордов

Теплыми были 12 марта и ночь на 13 марта

Аномально теплая погода в Киеве побила еще два температурных рекорда. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3 °С.

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Это уже девять температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Киеве ухудшится.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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