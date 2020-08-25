Маски для армии: погоревших на огромных "откатах" чиновников арестовали, но назначили залог

Под арест отправили начальника управления командования Медицинских сил ВСУ, командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ и гражданское лицо

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения трем подозреваемым в попытке незаконно обогатиться почти на 1 миллион гривен на закупке медицинских масок для армии. Двух военных и гражданское лицо отправили под арест, однако назначили залоги в 13 млн гривен, 3 млн гривен и 230 тыс. гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Для начальника управления командования Медицинских сил ВСУ, как возможного организатора и соисполнителя этого преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ – более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины – 230 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Как напомнили в Офисе генпрокурора, трое подозреваемых получили от предпринимателя "откат" за обеспечение победы в закупке масок для ВСУ. Размер "вознаграждения" за содействие определили из расчета 1 гривня за поставку 1 маски. Чиновника командования Медсил ВСУ вместе с сообщниками задержали 19 августа после получения последней части взятки в 998 тыс. гривен.

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В случае доказательства вины военным и гражданскому лицу грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом правоохранители устанавливают других причастных к афере лиц.

Ранее правоохранители задержали экс-командующего НГУ Юрия Аллерова, которого подозревают в коррупции.

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