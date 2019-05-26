Массовый "Пробег под каштанами" в Киеве: опубликованы яркие фото

Самой молодой участнице пробега было всего два месяца, а самому старшему – 78 лет





























В День Киева в центре столицы прошел традиционный "Пробег под каштанами", в котором приняли участие тысячи киевлян и гостей города. Всего в рамках мероприятия состоялось семь разных забегов, сообщает пресс-служба Киевской городской госдминистрации.

Так, мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что это благотворительное мероприятие, а собранные средства традиционно пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирурги.

"Этот пробег стал уже для тысяч киевлян и для меня хорошей традицией. Потому что мы с вами не представляем своей жизни без активного отдыха, без спорта и адреналина. А еще это – прекрасная возможность своим маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми. Потому что мы участвуем в благотворительном забеге", – сказал он, пробежав пять километров.

Всего в программе "Пробега под каштанами" было семь забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Самой молодой участницей пробега в этом году стала двухмесячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим – 78-летний мужчина.

"Пробег под каштанами" – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время пробега, направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии. За все 27 лет существования пробега было собрано более 530 000 долларов для детей. Только в прошлом году – 2 млн грн.

Напомним, в прошлом году "Пробег под каштанами" собрал более 15 тысяч человек, около 350 корпоративных команд, в том числе и около 30 сотрудников газеты, сайта "Сегодня" и канала "Украина". В пробеге было два победителя.

Как сообщалось, по случаю дня рождения Киева мы писали о том, где перекроют дороги, и как будет ездить общественный транспорт. На выходных в столице запланирован ряд массовых мероприятий, поэтому водителям не везде удастся проехать.

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