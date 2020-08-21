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Матпомощь в Киеве: кто и сколько получит ко Дню Независимости

21 августа, 16:18

Наталья Руда Наталья Руда

Выплаты предназначены для социально незащищенных жителей столицы

В Киеве ко Дню Независимости выплатят 92 миллиона гривен помощи социально незащищенным киевлянам.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 21 августа.

"Город уже начал выплачивать материальную помощь ко Дню Независимости. Всего ее получат более 300 000 жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и другие отдельные категории социально незащищенных киевлян. Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен", – сказал Кличко.

Он отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и на счета владельцев карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

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Ранее мы писали, как в столице в этом году будут праздновать День Независимости. В частности, в этом году, как и в прошлом, не будет военного парада, однако в центре города пройдет марш защитников. Также проведут молебны за Украину и украинский народ. Отметим, что к годовщине в Киеве откроют огромный флагшток у монумента "Родина-мать".

Кроме того, новости "Сегодня" писали, как главный символ независимости встречает горожан и гостей столицы в преддверии праздника.

Также смотрите, как День Независимости отпраздновали в прошлом году:

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Киев День Независимости материальная помощь

Источник: Сегодня

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