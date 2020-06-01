Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке, а метеорологическое лето так и не пришло

Холоднее всего в столице было 13 мая

Минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке, поэтому метеорологическое лето в столице так и не наступило. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

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Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

Смотрите видео о том, как в столице майские дожди затопили улицы:

Видео: Киев Сейчас

Отметим, что метеорологическая весна в столице началась в этом году 10 февраля. При этом в зимний сезон 2019-2020, когда было мало осадков, в столице было потрачено больше средств на уборку снега, чем в прошлом сезоне 2018-2019.

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