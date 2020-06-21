Меч Родины-мать "украсили" гигантским радужным флагом

В воскресенье, 21 июня, в Киеве активисты KyivPride провели акцию.

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Участники сняли на видео монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ-сообщества.

Участники акции запустили дрон с флагом ЛГБТ-сообщества. Коптер завис над памятником таким образом, что он оказался словно висящим на мече скульптуры.

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом. Дальше будет..." – говорится в подписи к видео, опубликованного на странице KyivPride в Facebook.

Напомним, ранее планировалось, что Марш равенства – 2020 в Киеве состоится в Киеве 21 июня. В этом году организаторы обещали большое количество просветительных, художественных и развлекательных мероприятий в течение месяца накануне марша. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина, мероприятие провести не удалось.

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Традиционное правозащитное шествие в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества происходит в столице несколько лет подряд. В нем принимают участие тысячи людей, в частности звезды, политики и иностранные дипломаты. Охраняют марш несколько тысяч правоохранителей, чтобы исключить столкновения с агрессивно настроенными противниками марша.

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