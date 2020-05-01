Медики Киевской области получили новый транспорт от Фонда Рината Ахметова

Благодаря новой технике врачи могут оказывать эффективную помощь еще по дороге в больницу

Ранее медикам станции экстренной медицинской помощи в Кагарлыке Киевской области приходилось работать в непростых условиях. Бесконечные ремонты и недовольные пациенты. Автомобиль, на котором бригада ездила на вызов, чаще усложнял работу. Ведь и техническое состояние, и оборудование машины заставляли желать лучшего.

"В этой машине, как в консервной банке, потому что больной, когда его везут, не знает, за что хвататься", – говорит водитель Александр Вареник о стареньком УАЗе.

Водитель Александр вспоминает последние дни работы на стареньком УАЗе, который отъездил более 15 лет. Сейчас он работает за рулем этого авто. Разницу сразу ощутили и коллеги, и пациенты.

"Здесь все работает. Дорогу уступают нам. Так что больных доставляем быстрее. У нас по городу – это 10 минут, а в село – 20 минут", – рассказывает водитель скорой помощи Александр Вареник.

До 250 километров за один вызов. Такое расстояние сейчас приходится преодолевать медикам станции скорой помощи в Кагарлыке Киевской области. Ведь выезжают к пациентам не только в соседние районы. Некоторых больных доставляют и в столицу. Залог предоставления своевременной помощи – это современное оборудование скорой.

"Данный дефибриллятор достаточно удобный, он обновлен, по сравнению с тем, что у нас было. На нем можно делать как дефибриляцию, так и кардиоверсию. Также можно записывать кардиограмму", – объясняет фельдшер скорой помощи Екатерина Нижник.

"В старой машине при тяжелых травмах, при реанимации мы не могли оказать соответствующую помощь. Систему держали в руках, когда капали больного. Здесь есть возможность оказать соответствующую помощь, есть аппаратура, есть возможность стоять на ногах, а там приходилось на коленях все делать", – вспоминает фельдшер скорой помощи Валентина Чорномаз.

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Медики говорят: когда начали работать на новом авто, отношение пациентов изменилось.

"Бывает, когда приезжаем на старом автомобиле, говорят: "О, приехала консервная банка". Сейчас на новом приезжаем. Они хотят, чтобы на новой машине приезжали, на реанимобиле", – говорит фельдшер скорой помощи Екатерина Нижник.

Сейчас в автопарке станции экстренной медицинской помощи, за которым закреплена новая скорая, 18 машин. Большинство из них наездили более шести лет. И теперь становятся в свою очередь на ремонт.

"Автопарк у нас очень нуждается в обновлении. Они у нас работают в круглосуточном режиме. Поэтому обычно очень необходимо и очень нужно его обновлять", – признается руководитель Обуховской станции экстренной медицинской помощи Ирина Лукьяненок.

Именно для этого по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова реализовано проект "200 скорых для Украины".

"Кстати, бригада, работающая на автомобиле, подаренном Фондом Рината Ахметова, ранее работала на УАЗе, на который мы уже имеем разрешение на списание. Для нас это первый такой случай, мы очень благодарны, это для нас очень нужно, мы очень это ценим", – говорит о помощи Фонда Рината Ахметова руководитель Обуховской станции экстренной медицинской помощи Ирина Лукьяненок.

Сейчас 200 скорых, предоставленные Фондом Рината Ахметова, разъехались по всей Украине. В частности, новые машины активно задействованы для оказания срочной помощи пациентам с подозрением на коронавирус.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направляет 300 млн гривен на борьбу с ним.Помимо оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

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