Медики под Киевом вопреки рекомендациям ВОЗ забрали малыша у роженицы с COVID-19

Министерство здравоохранения на такие ситуации рекомендаций не разработало

Медики родильного дома в Белой Церкви, где на днях родила здорового мальчика зараженная коронавирусом женщина из Ирпеня, не оставили ребенка с матерью, а отдали его родственникам. Это противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет "Украинская правда".

Как сообщил главный врач Белоцерковского роддома Анатолий Бондарь, решение на вторые сутки после родов отдать ребенка родственникам было принято потому, что мать больна, а малыш здоров. По его словам, женщина находится в боксе инфекционной больницы.

"Вы хотите, чтобы я положил туда ребенка? Младенца обследуют на 5-7 день. Если ребенок не инфицирован, он останется здоровым. Если инфицированный, то сможет быть с матерью", – добавил врач, однако так и не ответил, какими протоколами и рекомендациями руководствовались медики, принимая такое решение.

Мнение жительницы Ирпеня по поводу того, что медики отдали ребенка родственникам, неизвестно.

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Издание отмечает, что на самом деле такие действия врачей противоречат рекомендациям ВОЗ, так как зараженная коронавирусом женщина может находиться с ребенком в одном комнате, практиковать контакт кожа к коже и кормить его грудью. Наряду с этим она должна соблюдать ряд норм – следить за респираторной гигиеной во время кормления и носить маску, мыть руки до общения с ребенком и после контакта, дезинфицировать поверхности, к которым прикасается.

На данный момент данных о том, что беременные женщины, зараженные COVID-19, обязательно передают инфекцию ребенку, недостаточно. При этом вирус пока что не находили в образцах грудного молока или амниотической жидкости.

Также ВОЗ не рекомендует роженицам с коронавирусом отказываться от естественных родов в пользу кесарева сечения.

Вместе с тем, пока что Министерство здравоохранения не разработало четких рекомендаций для таких ситуаций.

Напомним, на данный момент в Киевской области зафиксировано 32 случая инфицирования коронавирусом. В Киеве – уже 55.

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