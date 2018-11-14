В Киеве на СТО огромные очереди: где и за сколько можно сменить резину

В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег – радость для любителей лепить снеговиков и большая проблема для всех водителей. Несмотря на то, что о грядущем снегопаде киевлян предупредили заранее, многие не успели "переобуть" свои автомобили. Как результат – многие машины скользят по заснеженным дорогам, словно по льду, а количество ДТП в городе бьет все осенние рекорды.

"Лично для меня про езду зимой на летней резине все стало ясно, когда на светофоре с укатанным в лед настом торможу, а машина как ехала – так и едет, только АБС стрекочет – замедления ноль! Хорошо, что пусто было на светофоре. С тех пор с переобувкой не затягиваю и в сказки про жадных маркетологов, втюхивающих зимнюю резину, не верю", – пишет на столичном автофоруме водитель Вадим.

На СТО запись на неделю вперед и многочасовые очереди

На киевских СТО в среду – горячий день: на замену резины с утра выстраиваются очереди. "В конце Героев Сталинграда на шиномонтаже очередь в 15 машин. Я в 7:20 там проезжал", – пишет на форуме один из столичных водителей.

График мастерских, которые работают по записи, расписан до субботы, признаются автомеханики. А на некоторых станциях техобслуживания на время повышенного ажиотажа решили отказаться от записи, принимая машины на "переобувание" только в порядке живой очереди, и при этом не будут закрываться на ночь.

"Нет, сейчас записать не сможем. Дело в том, что водители, бывает, не приезжают на забронированное время, и не предупреждают об отмене. А желающих сейчас много. Ночью может быть попроще", - рассказали нам на СТО на Отрадном.

"Ровно 10 лет назад я уехал с шиномонтажа в 3:20 ночи, простояв в очереди больше 5 часов. Хороший урок был. С тех пор смотрю погоду и понимаю что лучше на неделю раньше обуть, чем ночь в машине в очереди проводить", – пишет водитель под ником RiderUA.

Чем ближе к окраине менять резину – тем дешевле

Стоимость "смены резины" на СТО отличается от их популярности и расположения. Чем ближе к центру или крупным транспортным магистралям – тем дороже.

Дешевле всего можно "переобуть" машину в одной из СТО на Богатырской – 200 гривен за весь комплект для легкового авто, цена такая же, как была весной. Также здесь предлагают хранение второго комплекта за 120 гривен в месяц. Сменить шины на внедорожнике с большим радиусом колеса обойдется дороже.

К примеру, в СТО на Выдубичах комплекс услуг "снять, бортировать, балансировать, одеть" колеса с "железом" обойдется от 230 до 330 за комплект – в зависимости от радиуса. За "литье" попросят от 320 до 430 гривен.

На Столичном шоссе замена шин на 17 дюймов для легковушки стоит 430 гривен, для внедорожника – 470, а микроавтобуса – 500 грн. При этом очередь на замену расписана на два дня вперед.

На Окружной – чуть больше. "Менял возле Жулян, магазин и шиномонтаж там, недалеко от авторынка. 440 грн. за 16 дюймов, без вентелей. Я красил диски недавно, поэтому они у меня новые", – рассказал один из киевских водителей.

Постоянным клиентам на СТО иногда делают скидки.

"360 грн за полную перекидку. По записи. Лет 5 уже на этом монтаже переобуваюсь туда сюда, нормально. Еще 85 грн за четыре модных блестящих "соска", – пишет на автофоруме водитель Алекс, владелец Hyundai Sonata.

Между тем, в первый "снежный" день многие СТО подняли цены – от небольшой наценки в 10%, до 800 гривен за срочную замену комплекта резины.

"Переобулся без очереди, но приехал первым на 8 утра. 15-ки – 300, 17-ки – 400. Оба стальные", – поделился в сети один из водителей.

В пригородах цены не особо отличаются от киевских.

"Позвонил, записался на определенное время, приехал, через час уехал. За R18 заплатил 420 грн", – рассказал водитель Роман из Броваров.

А в регионах – ощутимо ниже. К примеру, в прошлом году во Львове легковушку можно было "переобуть" за 100 гривен, а внедорожник – за 150.

Между тем, опытные автомобилисты советуют "коллегам": если вы не успели сменить шины заранее, оставьте машину дома, пока не спадет ажиотаж. Тогда и цены станут ниже, и очередей не будет.

Напомним, с наступлением холодов все автомобилисты мобилизуются. Кто-то готовится к сложным дорожным условиям и вспоминает уроки вождения в гололед, а кто-то готовит "железного друга" к зимнему отпуску. В народе автолюбителей, которые консервируют свой автомобиль на время холодов, называют "подснежниками". Уверенно можно сказать, что это — одна из лучших мер в плане безопасности: риск попасть в аварию в зимний период увеличивается в среднем на треть, как и тормозной путь авто в гололед.