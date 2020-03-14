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Милый лев в маске: в Киеве появилось "противовирусное" граффити известного художника

14 марта, 19:22

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

На картину ушло 15 баллончиков краски и три часа работы

В Киеве 14 марта появилась новая уличная картина художника Виталия Гидевана. Лев в защитной маске отныне украшает набережную Днепра.

"Самая важная вещь в жизни каждого – это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как в время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья!", – написал художник, опубликовав фото своей новой работы.

Сайту "Сегодня" Виталий Гидеван рассказал, что картину создал сегодня днем, за три часа.

"На льва потратил 15 балончиков краски. Там много ярких расцветок", – сообщил художник.

Также он рассказал, как добраться до рисунка, чтобы полюбоваться ним поближе.

Фото: Виталий Гидеван, facebook.com/vitaliy.gideone

"Находится лев в маске на набережной. От станции метро "Днепр" нужно пройти через подземный переход к набережной и повернуть направо. Там целая галерея из рисунков", – рассказал нам Виталий Гидеван.

Ранее в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев художник лев мурал Виталий Гидеван

Источник: Сегодня

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