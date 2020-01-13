Минск, Варшава и Шарм: куда чаще всего летают из аэропорта "Киев"

Фото: аэропорт Киев

За 2019 год международный аэропорт имени Игоря Сикорского ("Киев") обслужил 2 млн 617 тыс. 900 пассажиров, что на 6,9% меньше чем в январе-декабре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба авиахаба.

Так, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за минувший год, составляет 2559,1 тыс., на внутренних рейсах – 58,8 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-декабря 2019 года составило 27 697 на прилет и вылет, что на 8,4% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 23 367, внутренних – 4330.

Реклама

Наиболее популярные международные направления с начала 2019 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эль-Шейх (Египет), Вена (Австрия), Рим (Италия), Берлин (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия ) внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

В тренде Киев туристический: чем в 2020 году будут привлекать гостей в столицу

Напомним, в 2018 году аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что в 2019 году аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама