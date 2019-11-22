Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Минувшая ночь стала самой холодной в Киеве с начала осени

22 ноября, 09:15

С начала осени ночная температура впервые опустилась до -8 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве ночь на пятницу, 22 ноября, стала самой морозной с начала осени. В частности, столбики термометров опустились до -8 градусов.

Кроме того, также ситуацию ухудшал и сильный ветер.

При этом днем 22 ноября, как сообщает Укргидрометцентр, в столице ожидается до -1...-3 градуса.

Реклама

Также киевляне в социальных сетях уже делятся фотографиями морозного утреннего Киева.

Фото: Александр Афонин/Facebook

Фото: Александр Афонин/Facebook

В тренде
Революция Достоинства в Киеве: как изменились ее главные места (фото)

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз погоды морозы погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве разоблачили бордель под видом массажного салона: видео
В Киеве разоблачили бордель под видом массажного салона: видеоДругие новости
Скандал со стройкой на крыше дома на Майдане: появились новые подробности
Скандал со стройкой на крыше дома на Майдане: появились новые подробностиДругие новости
Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеля
Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеляТранспорт
В Киеве при реставрации в Андреевской церкви нашли послание из прошлого
В Киеве при реставрации в Андреевской церкви нашли послание из прошлогоДругие новости
Прогулка с леопардом на поводке: в Киевском зоопарке прокомментировали инцидент
Прогулка с леопардом на поводке: в Киевском зоопарке прокомментировали инцидентДругие новости
Снос МАФов в Киеве: как выглядит ж/д вокзал без киосков (фото)
Снос МАФов в Киеве: как выглядит ж/д вокзал без киосков (фото)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...